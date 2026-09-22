Son Mühür- Haftanın ortasına yaklaşırken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 3 ilçe 5 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 11 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Karabağlar: Bahçelievler, Doğanay ve Reis mahallelerinde 21 Eylül saat 23.22 ile 22 Eylül saat 10.22 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi yaşanacak.

Menderes: Orta Mahallesi’nde 22 Eylül saat 07.51 ile 10.52 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacak.

Ödemiş: Bozcayaka Mahallesi’nde 22 Eylül saat 08.35 ile 10.35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.