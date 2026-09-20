Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 20 Eylül Pazar günü İzmir genelinde güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak. Sahil şeridindeki ilçelerde rüzgarın serinletici etkisiyle ferah bir atmosfer yaşanırken, iç kesimlerde termometreler 34 dereceye kadar yükselecek. Hafta sonunu dışarıda değerlendirecek vatandaşların, özellikle gün ortasında artan sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

İşte 20 Eylül Pazar günü 30 ilçede hava durumu...

Aliağa: Parçalı ve az bulutlu geçecek günde en düşük sıcaklık 19 derece olurken, gün içinde termometreler 31 dereceyi bulacak ve kuzeyden esen rüzgarların serinliği hissedilecek.

Balçova: Gökyüzünün büyük oranda açık olacağı ilçede güneşli ve sakin bir hava hakim olurken, sıcaklıklar 19 derece ile 31 derece arasında değişecek.

Bayındır: Öğle saatlerinde sıcağın daha fazla hissedileceği bölgede gökyüzü genelde az bulutlu olacak ve günün en düşük sıcaklığı 18 derece, en yükseği ise 34 derece olarak ölçülecek.

Bayraklı: Şehir merkezine yakın bölgede gün boyunca parçalı bulutların güneşe eşlik ettiği ılıman havada sıcaklık 19 dereceden başlayıp 31 dereceye kadar çıkacak.

Bergama: Sabah saatlerinde 18 derece ile hafif serin başlayan gün, öğleden sonra yerini oldukça sıcak ve açık bir havaya bırakarak 32 dereceyi görecek.

Beydağ: Gece 16 derece ile gündüz 32 derece arasındaki sıcaklık farkının belirginleşeceği ilçede genel olarak açık bir gökyüzü bekleniyor.

Bornova: Güneşin ısıtıcı etkisinin net şekilde hissedildiği az bulutlu günde en düşük sıcaklık 18 derece, en yüksek sıcaklık ise 30 derece seviyelerinde seyredecek.

Buca: Açık havada vakit geçirmek için oldukça elverişli olan parçalı bulutlu günde, termometreler 19 derece ile 31 derece arasında dengeli bir sıcaklık sunacak.

Çeşme: Kuzeyli yönlerden esen rüzgarların serinleteceği yarımadada gün boyu az bulutlu bir havayla birlikte sıcaklıklar 21 derece ile 29 derece arasında değişecek.

Çiğli: Parçalı ve az bulutlu geçecek olan pazar gününde hava sıcaklığı 19 dereceden başlayıp en fazla 31 dereceye ulaşacak.

Dikili: Sahil şeridinde bol güneşin keyfinin çıkarılabileceği ferah atmosferde en düşük 19 derece, en yüksek 30 derece sıcaklık bekleniyor.

Foça: Rüzgarın orta kuvvette eseceği deniz kenarında gökyüzü gün boyunca parçalı bulutlu seyrederken hava 20 derece ile 30 derece arasında ısınacak.

Gaziemir: Büyük ölçüde güneşli ve huzurlu havanın etkisini sürdüreceği ilçede sabahları 19 derece olan sıcaklık gün içinde 31 dereceye tırmanacak.

Güzelbahçe: Parçalı bulutların ufku süslediği havada sahil boyunca keyifli bir gün geçirmek mümkün olacak ve termometreler 19 derece ile 31 dereceyi gösterecek.

Karabağlar: Şehrin genelinde olduğu gibi burada da güneşli bir gökyüzü yer alacak ve hava sıcaklığı 19 derece ile 31 derece arasında gidip gelecek.

Karaburun: Rüzgarın denizden getirdiği serinlik sayesinde parçalı bulutlu ve oldukça tazeleyici geçecek günde en düşük 21 derece, en yüksek 28 derece ölçülecek.

Karşıyaka: Az bulutlu gökyüzü altında sahil kenarında yürüyüş yapmak için harika olan havada sıcaklık 19 dereceden 31 dereceye kadar yükselecek.

Kemalpaşa: Gündüz sıcaklıklarının 32 dereceye hızla tırmandığı iç kesimlerde, güne 17 derece ile serin ve bol güneşli bir başlangıç yapılacak.

Kınık: Sabahları tatlı bir esintiyle 17 derece olan ilçe, öğle saatlerinde açık havaya teslim olarak 32 dereceye kadar ısınacak.

Kiraz: Gece 16 derece ile oldukça serin geçerken, gündüz saatlerinde gökyüzü bulutsuz ve güneş tam tepedeyken sıcaklık 32 dereceyi bulacak.

Konak: İzmir'in kalbinde parçalı ve az bulutlu genel olarak sıcak geçecek günde termometreler en düşük 19 dereceyi, en yüksek 31 dereceyi gösterecek.

Menderes: Güneşin parlaklığını koruyacağı günde sıcaklıkların dengeli seyrederek 18 derece ile 31 derece arasında değişeceği açık bir hava öngörülüyor.

Menemen: Ovada sıcaklığın biraz daha belirginleştiği güneşli ve son derece açık pazar gününde hava 19 dereceden 32 dereceye çıkacak.

Narlıdere: Denize yakın konumu sayesinde rüzgarın serinliğini barındıran az bulutlu günde sıcaklıklar 19 derece ile 30 derece arasında ölçülecek.

Ödemiş: Gün ortasında ısının 33 dereceye belirgin şekilde artacağı iç bölgelerde, güne 17 derece ile bulutsuz ve çok açık bir havada başlanacak.

Seferihisar: Parçalı bulutların arasından parlayan güneşle birlikte oldukça hoş bir sahil havası sunan ilçede termometreler 19 derece ile 30 dereceyi gösterecek.

Selçuk: Antik kentin bulunduğu bölgede bugün bol güneşli ve az bulutlu atmosferde sabah sıcaklığı 18 derece olurken öğlen 32 dereceye ulaşılacak.

Tire: İç bölgelere özgü sıcak hava dalgasının hissedileceği güneşli günde hava sabah 17 derece, gün içinde ise 34 derece olacak.

Torbalı: Ovanın açık gökyüzü altında gündüz sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu durgun gün, 18 derecelik sabah serinliğiyle başlayacak.

Urla: Yarımadanın rüzgarları ve parçalı bulutlu havasıyla birlikte son derece ferah geçecek günde sıcaklıklar 20 derece ile 30 derece arasında seyredecek.

