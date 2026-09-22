Son Mühür/ İzmir’in güzide ve şirin ilçesi Sığacık’ta yer alan Akarca Halk Plajı, tatilcilerin ve yerli turistlerin gözdesi olarak biliniyor. Tarihten aldığı kültürel miras ve modern dokunuşlarla huzuru, sakinliği ve dinginliği sevenler için cazip yer haline geldi.

Tarihi miras

Ege’nin incisi Seferihisar’da en eski yerleşim yeri olan Teos, tarihte M.Ö. 2000 yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Akarca Halk Plajına gelenler hem tarihe bir yolculuk yapıyor hem de denizin ve kumsalın tadını çıkarıyor.

Akarca Halk Plajı, bereketli topraklar üzerinde

İzmir’in şirin ilçesi Seferihisar, mandalinası ile meşhur…Bereketli topraklar üzerinden gelen iklim zenginliği bölgedeki tarımı güçlendirdi. Geniş kaynakları ve tarihsel zenginlikleriyle bilinen Seferihisar Sığacık’ta Akarca Plajı, gezilip, görülmeye değer bir yer. Seferihisar Belediyesi tarafından işletilen 8 adet halk plajı bulunuyor. Vatandaşlar ücretsiz olarak Akarca plajından faydalanabiliyor. Tatilcilerin en başta tercih ettiği yerlerden biri Akarca olarak biliniyor.

Sakinliği ve dinginliği tercih edenlerin plajı

İzmir’in güzide ilçelerinde yer alan plajlar, dikkat çekerken mavi bayrak ödülünü alıyor. Temiz ve çevreci olan kurum, kuruluşlar plajlardaki bakıma önem veriyor. Mavi bayrak kategorisine girmek isteyen plajlar, çevreci hamleleriyle yarışıyor. Yaz döneminde yurttaşların yoğun ilgisine çeken “Akarca Halk Plajı” sonbahar döneminde ziyaret ediliyor. Sakinliği ve dinginliği sevenler için “Akarca Halk Plajı” vazgeçilmez bir yer oluyor.

Engelsiz plaj

Seferihisar’da Doğanbey’de 3 ve Ürkmez’de 2 plaj Mavi Bayrak ödülüne sahip. Seferihisar Belediyesi’nin kontrolünde olan plajlara vatandaşlar ücretsiz olarak kullanabiliyor. Tüm plajlar engelli kullanımına uygun olduğu için dezavantajlı bireyler bu bölgeyi tercih ediyor. Engelliler için ayrılmış şezlong ve şemsiyenin yanı sıra plajlarda engelli rampası ve tuvaletleri de bulunmaktadır.

Cankurtan hizmeti

Gemisuyu Mevkii Halk Plajı/Akarca ‘da denize engelli giriş rampası bulunuyor. Deniz suyu kalitesi açısından standartların çok üzerinde olan plajlarda sezon boyunca cankurtaran hizmeti veriliyor. Seferihisar Belediyesi tarafından görevlendirilen cankurtaran eğitmenleri, olası durumlara karşı müdahale ediyor. Şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini ve wc hizmetlerinden sezon boyunca ücretsiz olarak faydabiliyor.