Ödemiş’te Çocuklara Erken Yaşta Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitimi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ana sınıfı öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi. Ödemiş Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara doğru ağız hijyeni alışkanlıklarının önemi aktarıldı.

Ağız, genel sağlığın ilk adımı

Etkinlikte konuşan hastane yöneticisi Nuray Yolcu Erdoğan, ağzın vücudun giriş kapısı olduğunu belirterek, ağız ve diş sağlığında yaşanan problemlerin yalnızca dişlerle sınırlı kalmadığını ifade etti. Ağız sağlığındaki bozulmaların tüm vücut sistemini etkileyebileceğine dikkat çekti.

Kontroller ihmale gelmiyor

Düzenli diş hekimi kontrollerinin önemini vurgulayan Erdoğan, ağız sağlığı sorunlarının kalp hastalıkları, diyabet, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabildiğini belirtti. Erken teşhisin tedavi sürecini daha kolay ve etkili hale getirdiğini kaydetti.

Yanlış alışkanlıklar küçük yaşta başlıyor

Yetersiz diş fırçalama, hatalı fırçalama teknikleri ve ara yüz temizliğinin ihmal edilmesinin en sık karşılaşılan hatalar arasında bulunduğunu dile getiren Erdoğan, çocuklara doğru bakım alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yılda iki kez diş hekimi uyarısı

Doğru ağız ve diş hijyeninin yaşam boyu sürdürülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, yılda en az iki kez diş hekimi kontrolüne gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu alışkanlığın çocukluk döneminde kazanılmasının, ilerleyen yaşlarda ağız ve diş sağlığını doğrudan etkilediğini vurguladı.