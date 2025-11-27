TFF 3. Lig 4. Grup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka Spor Kulübü, sezon başında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan golcü futbolcusu Ömer Faruk Sezgin’in sahalara dönüşü için Tahkim Kurulu'ndan çıkacak yeni kararı merakla bekliyor. Futbol kamuoyunu sarsan ve toplam 1024 profesyonel futbolcunun PFDK’ya sevk edildiği bahis soruşturmasının ardından son dönemde verilen emsal kararlar, Sezgin için büyük bir umut kaynağı oldu.

8 aylık ceza, 45 güne indirim beklentisi

Karşıyaka’nın 26 yaşındaki golcü transferi Ömer Faruk Sezgin, 2023-2024 sezonunda Ankaraspor forması giyerken, tartışmalara neden olan Nazillispor müsabakası nedeniyle diğer futbolcularla birlikte bahis hesabı olduğu gerekçesiyle ağustos ayında PFDK’ya sevk edilmişti. Kurul, eylül ayında Sezgin’e 8 ay ceza vermişti.

Ancak, futbolcunun sadece bir kez ve bonus kuponla bahis yaptığı öğrenildi. Daha önce Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz kabul görmeyen Ömer Faruk Sezgin, PFDK’nın bu ay başlattığı yeni bahis soruşturmasında alt sınır cezalarının 3 ay yerine 45 güne düşürülmesiyle umutlandı. Son üç yılda bahis eyleminde bulunmayan veya yalnızca bir kez bahis oynayan futbolculara bu yeni alt sınırın uygulanması, aynı dönemde ceza alan tüm futbolcular için emsal teşkil etti.

45 günlük süre doldu, gözler Tahkim’de

Üst liglerde 45’er gün ceza alan futbolcuların itirazlarının Tahkim Kurulu tarafından dün onandığı bilgisi, Karşıyakalı golcünün cezasının da bu emsal kararlar doğrultusunda düşürüleceği beklentisini artırdı. 8 aylık ceza alan Ömer Faruk Sezgin, eğer cezası 45 güne indirilirse, bu süreyi çoktan doldurduğu için hemen sahalara geri dönebilecek durumda.

Sezonu başlamadan kapatan cezasına rağmen yönetimin kadroda tuttuğu Ömer Faruk Sezgin, geçtiğimiz hafta yeniden takımla antrenmanlara başlamıştı. Tahkim Kurulu’ndan beklenen olumlu haberin gelmesi durumunda, tecrübeli futbolcunun cumartesi günü oynanacak Denizli İdmanyurdu maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.