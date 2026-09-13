Uzmanların işaret ettiği gerçekler, kentin mimari planlamasını ve barınma standartlarını baştan aşağı yenilemenin acil bir mecburiyet olduğunu gösteriyor.

Bayraklı ve Karşıyaka: Gevşek Zeminin İhaneti

İzmir'de risk dendiğinde gözler istisnasız Bayraklı ve Karşıyaka sahiline çevriliyor. Bunun nedeni faya olan mesafe değil, doğrudan altlarındaki toprağın karakteri. Eski deltalar ve dolgu alanları üzerine kurulan bu devasa beton ormanı, sarsıntıyı sıvılaşarak büyüten korkunç bir alüvyon tabakasının üzerinde duruyor. Sabah işine gitmek için İZBAN'a koşturan bir vatandaş, etrafında yükselen o koca gökdelenlerin bu balçık zemin üzerinde nasıl durabildiğini düşünmeden edemiyor. 2020 yılında yaşanan acılar, bu gerçeği en acımsız haliyle kentin hafızasına kazıdı.

Seferihisar: Fayların Kesişim Noktası

Tuzla fayının tam kalbinden geçtiği Seferihisar, aktif fay hatlarının en yoğun kesiştiği ilçelerin başında geliyor. Sakin Şehir (Cittaslow) unvanıyla dünyaca ünlü olan bu tatlı sahil kasabası, yerin altındaki hareketlilik söz konusu olduğunda hiç de sakin değil. Zeytin ağaçlarına gözü gibi bakan yerel halk, denizden gelebilecek bir sarsıntının evlerini ne zaman yoklayacağını düşünmekten kendini alamıyor. Mandalina bahçelerinin hemen bitişiğinde yükselen yeni siteler, doğanın gücüne meydan okurcasına inşa edilmeye devam ediyor.

Buca'nın Ağır Yükü ve Çarpık Kentleşme

Nüfus yoğunluğunun zirve yaptığı Buca'da ise sorun fayı aşmış, tamamen yapay bir kaosa dönüşmüş durumda. Daracık sokaklara sıkıştırılmış, mühendislik hizmetinden yoksun binlerce bina, adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi bekliyor. Öğrenci yurtlarından, dar gelirli ailelerin sığındığı gecekondu bozması evlere kadar koskoca bir ilçe, olası bir sarsıntıda kurtarma ekiplerinin bile giremeyeceği kadar sıkışık bir yapılaşmanın kurbanı.