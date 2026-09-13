İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında gerçekleşen çim konserlerinde ünlü şarkıcı Semicenk, sevilen şarkıları ile İzmirlilerle buluştu.
Semicenk, şarkı söylediği sırada gözüne lazer tutulması nedeniyle konsere bir süre ara verdi. Şarkıcı lazeri tutana sert tepki göstererek, "Kafamı karıştırıyorsun"
Konser alanında çıkarıldı
Seyircilerin de lazeri tutana tepki göstermesinin ardından güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile lazeri tutan vatandaş, konser alanında çıkarıldı.
Konser kaldığı yerden devam etti
Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından konser kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: Haber Merkezi