Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan “Ailem Güvende” operasyonunun İzmir ayağında 16 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonda, İzmir’de gözaltına alınan isimler arasında Seniye Nazik Işık da yer aldı.

24 şüpheliye baskın

Operasyonun İzmir ayağında soruşturma 6 ilçeye yayıldı. Konak’ta 12, Buca’da 5, Karşıyaka’da 3, Bornova’da 2 Karabağlar ve Menemen’de ise birer şüpheli olmak üzere toplam 24 kişi tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, diğer 8 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın geneli gizlilik kapsamında sürdürülürken, teknik ve fiziki takip, tanık ifadeleri, dijital incelemelerden yararlanıldığı ve elde edilen bulgular ışığında gözaltıların gerçekleştirildiği açıklandı.

YENİ parti delegesi olmuştu

Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti Meclis Üyeliği de yapan Işık, özellikle eski İzmir Kent Konseyi Başkanlığı sıfatıyla da öne çıkıyor. Işık, 19 Ağustos 2026’da YENİ Parti’ye katıldığını da duyurmuştu ve 13 Eylül’de gerçekleştirilen delege seçimlerinde de YENİ Parti’nin ilçe kongre delegeleri arasında yer almıştı. Işık aynı gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamındaki yürütülen soruşturmanın ayrıntıları için çalışmalar devam ederken, Işık’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin soruşturma süreci sürüyor.



