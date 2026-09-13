Milliyetçi Hareket Partisi’nin İzmir 15. Olağan İl Kongresi, “Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” temasıyla Balçova Kaya Termal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu kongrede mevcut İl Başkanı Veysel Şahin, yeniden il başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

40 araçla katıldılar

İzmir İl Kongresi’nde ilçe teşkilatlarının katılımı dikkat çekerken, MHP Konak İlçe Teşkilatı da kongrede güçlü bir katılımla yer aldı. MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak’ın öncülüğündeki teşkilatın kongreye 40’ın üzerinde araçla katılım gösterdiği öğrenildi.

Konak’ta çok sayıda partilinin araçlarla kongrenin gerçekleştirildiği alana geldiği belirtilirken, teşkilatın organizasyonu ise dikkat çekti. İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak’ın da teşkilat üyeleriyle birlikte kongreye katılım sağladığı kaydedildi.

“Yola devam” denildi

Kongrede MHP İzmir teşkilatı yeni dönem için bir araya gelirken, ilçe teşkilatının yoğun katılımı da dikkat çekti. Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak öncülüğündeki Konak teşkilatı da kongrede 40’ın üzerinde araçla yer aldı. Şahin’in yeniden il başkanı seçilmesiyle MHP İzmir’de mevcut yönetimle yola devam kararı verilmiş oldu.