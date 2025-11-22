İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, yaz aylarında Üzümlü Mahallesi’nde çıkan yangının ardından küle dönen ormanlık alanların yeniden canlanmasına katkı sunmak için bir araya gelerek kendi harçlıklarıyla satın aldıkları zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Mustafa Ayşe Yanbastı Ortaokulu’nun Türk Kızılayı Ödemiş Şubesi ile yürüttüğü çalışma kapsamında öğrenciler, yangının izlerini silmeye yönelik sembolik ama anlamlı bir adım attı ve bölgenin tekrar yeşermesine destek verdi.

Yeşili tekrar canlandıracaklar

Türk Kızılayı Ödemiş Şube Başkanı İsmail Ekmekçi, çocukların gönüllü çabasına teşekkür ederek zeytin fidanlarının yeşili tekrar canlandıracak bir umut olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ayşenur Akan, sınıfça biriktirdikleri harçlıklarla fidan aldıklarını ve yıllar içinde bu ağaçların büyüyerek ormana yeniden hayat vermesini dilediklerini söyledi. Bir başka öğrenci Nil Döner de sınıf arkadaşlarıyla birlikte yangından zarar gören alanlara katkı sunmak istediklerini, bugün diktikleri zeytin fidanlarının onlar için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Öğrencilerin çabalarına destek vermek amacıyla Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan da fidan dikim etkinliğinde hazır bulundu.