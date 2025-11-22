İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, 15-21 Kasım tarihleri arasında şehir genelinde asayişin sağlanmasına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, suç işleme riski yüksek bölgelerde motorlu ekipler tarafından rutin ve kontrol odaklı uygulamalar yapıldı.

Silah ve yasaklı madde ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca ile çok sayıda yasaklı madde ve birçok yasaklı hap ele geçirildi. Ayrıca ekipler 1 adet tarihi eser ile 3 çalıntı motosikleti de tespit etti.

Yasaklı madde suçlarına karşı operasyonlar

Denetimler kapsamında, 19 kişi “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla, 148 kişi ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli mercilere sevk edildi.

Aranan şahıslar yakalandı

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu çeşitli suçlardan aranan 112 kişi yakalanarak ilgili adli mercilere teslim edildi. Timlerin denetimleri, kent genelinde suçun önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.