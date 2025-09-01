Son Mühür/ Merve Turan - Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı ile 41. Milli Fuar açılışı, kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak resmi tören, saat 20.00’de fuar açılışı ile devam edecek.

90’lar esintisi fuara damga vuracak

Fuarın ilk akşamında 90’ların unutulmaz şarkıcılarının yer aldığı konser düzenlenecek. 125. Yıl Kültürpark’ta saat 20.30’da başlayacak konserde; Çelik, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Mansur Ark ve DJ Fikret Kocamaz sahne alacak.

Futbol heyecanı dev ekranda

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Takım’ın maç keyfi fuar alanında dev ekrandan izlenecek. Türkiye, 4 Eylül Perşembe akşamı saat 19.00’da Gürcistan ile, 7 Eylül Pazar saat 21.45’te ise İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca ilçedeki futbolseverler arasında düzenlenen Master Futbol Turnuvasının finali, 5 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Zafer Mahallesi Futbol Sahası’nda yapılacak.

Bilim şenliği çocuklarla buluşacak

5 Eylül Cuma saat 21.30’da fuar alanında çocuklara özel Bilim Şenliği düzenlenecek. Çocukların merak duygusunu geliştirmek, bilime olan ilgilerini artırmak ve öğrenmeyi keyifli hale getirmek amacıyla hazırlanan etkinlikte birbirinden renkli sürprizler yer alacak.