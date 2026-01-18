Toplam 1742 oyun kullanıldığı seçimde, mavi listeyle yarışan Fatih Kök 896 oy alırken, kırmızı listeyle seçime katılan mevcut başkan Hülya Çavuş 832 oyda kaldı. Seçimde 14 oy geçersiz sayıldı.

Seçim süreci boyunca yaptığı açıklamalarla öne çıkan Fatih Kök, oda yönetimine yönelik eleştirileri ve gıda esnafının karşılaştığı sorunlara dair çıkışlarıyla sürecin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Karşılıklı açıklamaların damga vurduğu dönemde zaman zaman tansiyon yükselirken, Kök’ün söylemleri ağırlıklı olarak ekonomik sorunlar, temsil adaleti ve yönetim anlayışı ekseninde şekillendi.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Kök, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek yeni dönemde kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade etti. Odanın sadece belli grupların değil, tüm gıda esnafının ortak yapısı olacağını vurgulayan Kök, sorunların çözümü için sahada olacaklarını ve esnafın yanında duracaklarını söyledi.

Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleri Odası’nda yeni dönem