Son Mühür - Ödemiş Bilimum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Esnaf Odası’nın genel kurulu, bugün Ödemiş Düğün ve Kongre Salonu’nda yapıldı.
Fatih Kök 896 oy aldı
Toplam 1742 oyun kullanıldığı seçimde, mavi listeyle yarışan Fatih Kök 896 oy alırken, kırmızı listeyle seçime katılan mevcut başkan Hülya Çavuş 832 oyda kaldı. Seçimde 14 oy geçersiz sayıldı.
Seçim sürecinde neler yaşandı?
Seçim süreci boyunca yaptığı açıklamalarla öne çıkan Fatih Kök, oda yönetimine yönelik eleştirileri ve gıda esnafının karşılaştığı sorunlara dair çıkışlarıyla sürecin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Karşılıklı açıklamaların damga vurduğu dönemde zaman zaman tansiyon yükselirken, Kök’ün söylemleri ağırlıklı olarak ekonomik sorunlar, temsil adaleti ve yönetim anlayışı ekseninde şekillendi.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Kök, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek yeni dönemde kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade etti. Odanın sadece belli grupların değil, tüm gıda esnafının ortak yapısı olacağını vurgulayan Kök, sorunların çözümü için sahada olacaklarını ve esnafın yanında duracaklarını söyledi.
Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleri Odası’nda yeni dönem
Seçimlerin sona ermesiyle birlikte Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleri Odası’nda yeni bir dönem resmen başlamış oldu. Gıda esnafı, önümüzdeki süreçte daha etkin, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim beklentisini dile getirirken, dikkatler Fatih Kök ve yeni yönetimin hayata geçireceği çalışmalara çevrildi.