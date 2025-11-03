Son Mühür/ Merve Turan- Ödemiş Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesini temel alarak başlattığı ve büyük takdir toplayan bardakta çorba ve ekmek ikramı hizmetine, havaların soğumasıyla birlikte yeniden start verdi. Özellikle sabahın erken saatlerinde yollara düşen öğrenciler ve yoğun iş temposuna hazırlanan emekçiler için sunulan bu sıcak dokunuş, hem içleri ısıtıyor hem de güne başlarken vatandaşlara önemli bir moral ve besin desteği sağlıyor.

Kış boyunca her sabah kent lokantası önünde

Geçtiğimiz kış döneminde başarıyla uygulanan bu sosyal sorumluluk projesi, soğukların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte bu yıl da hayata geçirildi. Uygulama, 3 Kasım Pazartesi sabahı itibarıyla resmen başladı. Bundan sonra kış mevsimi boyunca, her sabah 07:00 ile 09:00 saatleri arasında, belirlenen merkez olan Kent Lokantası’nın önünde ücretsiz bardakta çorba ve ekmek ikramı düzenli olarak vatandaşlarla buluşacak.

Belediye ekipleri tarafından en üst düzey hijyen koşullarına dikkat edilerek hazırlanan bu sıcak çorba ve ekmekler, zorlu ekonomik şartlarda güne başlayan vatandaşların beslenme yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu basit ama anlamlı jest, özellikle kısıtlı bütçelerle okula giden öğrenciler ve erken saatlerde işbaşı yapan çalışanlar için büyük bir kolaylık ve motivasyon kaynağı oluşturuyor. İkramın kış süresince kesintisiz devam etmesi planlanıyor.

Sosyal dayanışma ağını büyüten projeler

Ödemiş Belediyesi, bardakta çorba ikramının yanı sıra, farklı sosyal katmanları desteklemeye yönelik çeşitli projeleri hayata geçirerek ilçedeki sosyal dayanışma ağını sürekli olarak genişletiyor. “Kent Lokantası” ile uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek seçenekleri sunulurken, “Cafe Efe” ve “Emekli Evi” gibi merkezler ile de vatandaşların sosyal yaşamlarına destek olunuyor.

Belediye, zorlu ekonomik koşulların etkili olduğu bu dönemde, özellikle dezavantajlı grupların yanında olmayı temel görevi addediyor. Bu kapsamlı projeler bütünü ile Ödemiş Belediyesi, hem öğrencilerin ve çalışan vatandaşların hem de emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen kapsayıcı bir sosyal hizmet anlayışını sürdürüyor. Başkanlık, bu tür uygulamaların toplumsal dayanışma bilincini pekiştirdiğini ve komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini belirtiyor.