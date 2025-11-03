Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir'in Karabağlar ilçesinin Fahrettin Altay Mahallesi Muhtarı İkbal Kaytancılar, daha iyi hizmet almak için Balçova’ya bağlanmak istediklerini açıklamıştı ve mahalle sakinlerini muhtarlığa çağırarak imza vermelerini istedi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Başkan Tugay'ın açıklaması şu şekilde;

"Böyle bir şey mümkün değil. Muhtarın biraz daha belediyesiyle yakınlaşmasına ve diyalog kurmasına ihtiyacı var. Karabağlar Belediye Başkanımızın buna kulak vereceğini, aradaki diyalogun normalleşeceğini düşünüyorum. Burada da büyütecek bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin idaresinde böyle bir durum yok. İlçe başkanımız da üzerine düşen ilgiyi gösterecektir. Böyle bir süreç olmaz, daha çok problem neyse onunla ilgili çözüm üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.