Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaatta yapılan beton dökme işlemi, yan binada büyük bir hasara yol açtı. Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak’ta devam eden çalışmada basınçla fırlayan beton, beş katlı apartmanın birinci katındaki dairenin duvarını tamamen yıktı.

Olay sırasında uykuda olan daire sahibi M.R.Ç., yaşananlardan inşaat çalışanlarının kapısını çalmasıyla haberdar oldu.

Odaya girince korku dolu manzara ile karşılaştı

İnşaat işçilerinin uyarısı üzerine odasına yönelen ev sahibi, yatak odasının tamamen betonla dolduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yıkılan duvarın ardından oda, kısa sürede betonla kaplanarak kullanılamaz hale geldi.

AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler hem apartmanda hem de inşaat alanında detaylı inceleme yaptı.

İlk tespitlere göre olay, betonun yanlış noktalara yönelmesi sonucu oluşan basınç etkisiyle duvarın çökmesiyle meydana geldi.

Müteahhit zararı karşılayacak

Yaşanan hasar sonrasında müteahhit firma ile apartman sakinleri arasında görüşmeler yapıldı. İlk bilgilere göre müteahhitin oluşan zararı karşılamayı kabul ettiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi ve ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için ilgili kurumlar tarafından incelemelerin sürdüğü bildirildi.