Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Karadeniz’de saldırıya uğradığı öne sürülen Rus “MIDVOLGA-2” gemisine ilişkin Rus basınında yer alan iddialara yanıt verdi. Tykhyi, Ukrayna’nın bu olayla bağlantılı olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

“Rusya tüm olayı kurgulamış olabilir” çıkışı

Bakanlık sözcüsü, Rus propagandasının saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendirmeye çalıştığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Rus propagandasının bu tür iddialarını resmen reddediyoruz.”

Tykhyi, söz konusu geminin Rusya’dan Gürcistan’a Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesi üzerinden gittiği iddia edilen rotanın mantıksız olduğuna dikkat çekerek, bunun Rusya tarafından “kurgulanmış bir senaryo” olabileceğini söyledi.

Saldırı iddiası Türk makamlarına böyle bildirildi

Sabah saatlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus tankerinin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşmıştı. Açıklamada, “MIDVOLGA-2”nin Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü şekilde seyrederken, Türk kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdiği belirtildi.

13 mürettebatta olumsuz durum yok

Bakanlık, gemide görevli 13 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tankerin yardım talep etmediğini duyurdu. Geminin makineleri çalışır halde Sinop’a doğru yol aldığı ifade edildi.

Türk Sahil Güvenliği gemiye refakat etti

Rus tankerinin Türk kara sularına girişinin ardından Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri gemiyi eskort altına aldı. Ekiplerin refakatinde ilerleyen “MIDVOLGA-2”, saatler içinde Sinop açıklarına ulaştı.