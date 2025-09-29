Son Mühür- İzmir Eczacı Odası’nın yeni başkanı F. Savaş Kılıççıoğlu oldu. 23 yıldır başkanlık görevini sürdüren Tuncay Sayılkan’ın aday olmadığı seçimde, dört farklı grubun yarıştığı demokratik bir süreç yaşandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi DESEM’de gerçekleştirilen seçimlerde İzmir Eczacı Hareketi adına Murat Çiftçi, İzmir Eczacılar Platformu adına F. Savaş Kılıççıoğlu, İzmir Eczacılar Birliği Grubu adına Hakan Şimşek ve İzmir Birlikte Güçlü Grubu adına Tamer Yeşildere üyelerin karşısına çıktı.

Dün 09.00-17.00 saatleri arasında süren oylamaya kent genelinden 1800’ün üzerinde oda üyesi katıldı. Oy sayımı gece 22.30’a kadar devam ederken, yarış Kılıççıoğlu ile Yeşildere listeleri arasında geçti. Sonuçta Kılıççıoğlu’nun listesinden 4, Yeşildere’nin listesinden ise 3 isim yönetim kuruluna girmeye hak kazandı.

SAYILKAN ONURSAL BAŞKAN

Seçimin ardından konuşan yeni başkan Kılıççıoğlu, tüm grupların demokratik bir yarış ortaya koyduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreç İzmir için çok kıymetliydi. Oda’nın 23 yıllık başkanı Tuncay Sayılkan’ı, dört listenin ortak kararıyla Onursal Başkan ilan ettik. Bundan sonraki hedefimiz tüm gruplarla ortak çalışmak ve kutuplaşmalara son vermek. Bu seçim bunun için iyi bir başlangıç oldu.”