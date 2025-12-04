Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in en verimli tarım alanlarından biri arasında yer alan Bakırçay Havzası’nda, Kınık merası üzerine yapılması planlanan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi, ilçe çiftçilerinin tepkisini çekti. Kınıklı üreticiler, söz konusu projenin hayata geçirilmesinin tarımı bitireceğini savunarak girişime karşı çıktı.

Protesto amacıyla bir araya gelen çiftçilerden oluşan heyet, sırasıyla Kınık Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kınık Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Hazırladıkları dilekçeyi kurumlara teslim eden üreticiler, projeye karşı taleplerini yetkililere iletti.

“Bu Proje Çiftçinin Sonunu Getirir”

Çiftçiler, meraların hayvancılık ve tarımsal üretim açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, OSB kurulmasının bölgedeki üretimi geri dönülmez şekilde zarar uğratacağını ifade etti. Projenin kamu yararına değil, belirli çevrelerin çıkarına hizmet ettiğini savunan üreticiler, meranın “gasp edilerek peşkeş çekildiğini” öne sürdü.

Belediye Başkanı Bodur: “Projenin Önüne Geçemem”

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, çiftçilerin ziyaretinde yaptığı açıklamada, projenin yatırım süreciyle ilgili olarak belediyenin doğrudan engelleyici bir yetkisinin bulunmadığını belirtti. Bodur, buna karşın OSB’nin çevreye ve Kınık merasına zarar vermemesi için sürecin takipçisi olacaklarını dile getirmişti.

Mücadele Sürecek

Başkan Bodur’un açıklamalarını yeterli bulmayan Kınıklı çiftçiler ise OSB’nin yapılmaması gerektiğini yineleyerek, bu projeye karşı hukuki ve toplumsal mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. Üreticiler, Kınık’ın tarım ve hayvancılıkla anılması gerektiğini vurguladı.