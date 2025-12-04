Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Türkiye’de üniversite eğitimi için yurt dışını tercih eden gençlerin ilk adresi Almanya oldu. Yapılan araştırmalara göre, Almanya’da üniversite okumak isteyen Türk öğrencilerin sayısı son beş yılda yüzde 40 oranında yükseldi. Almanya, yalnızca teknik alanlarda değil; sosyal bilimler ve sanat alanlarında da yoğun ilgi görüyor.

Bu artışı değerlendiren DAS Akademie Genel Müdürü Ümit Günel, Almanya’nın ücretsiz ve nitelikli üniversiteleri, dünya çapında geçerliliği olan diplomaları ve mezuniyet sonrası sunduğu iş olanaklarıyla öne çıktığını ifade etti.

Ücretsiz eğitim ve yaşam koşulları etkili

Devlet üniversitelerinin büyük bölümünün ücretsiz olması, öğrencilerin kararında belirleyici rol oynuyor. Yurt ücretlerinin 350–650 avro aralığında olduğunu belirten Günel, öğrencilerin çalışma imkânıyla yaşam giderlerini karşılayabildiğini söyledi. Mezunlara tanınan 18 aylık iş arama izninin, Avrupa’da kariyer hedefleyen gençler için önemli bir avantaj sunduğunu vurguladı.

Dil seviyesi başvurularda belirleyici

Almanya’da üniversite başvurularında Almanca yeterliliğinin kritik olduğuna dikkat çeken Günel, Almanca eğitim veren bölümler için şartlı kabulde A2, kesin kabulde ise C1 seviyesinde sertifika arandığını aktardı. Her üniversitenin farklı kabul koşulları bulunduğunu belirten Günel, Almanya’da eğitim alan öğrencilerin akademik, kültürel ve mesleki açıdan önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Türkiye’de faaliyet gösteren binlerce Alman sermayeli şirketin, Almanya’da eğitim almış mezunlara öncelik tanıdığına da dikkat çekildi.