Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Gizem Beycan Ekitli’nin ekipte yer aldığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan “Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Destekli Akademik Üretkenlik Atölyesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 2237-A Eğitim Etkinlikleri Destek Programı kapsamında desteklendi.

Proje kapsamında, sağlık bilimlerinde yapay zekâ uygulamalarının etik, güvenilir ve etkili kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan “Akademik Üretkenlik Atölyesi” düzenlenecek.

Rektör Budak’tan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite olarak yenilikçi araştırmalar ile nitelikli bilimsel üretime önem verdiklerini belirtti. Budak, TÜBİTAK tarafından desteklenen atölye çalışmasının lisansüstü öğrencilerin yapay zekâ okuryazarlığını güçlendireceğini ifade ederek Arş. Gör. Dr. Gizem Beycan Ekitli ve proje ekibini tebrik etti.

Uygulamalı ve kapsamlı eğitim

Arş. Gör. Dr. Gizem Beycan Ekitli, programda prompt mühendisliği, büyük dil modelleri tabanlı literatür analizi, derin öğrenme, bilgisayarlı görü uygulamaları, nitel ve nicel veri analizi ile yapay zekânın etik kullanımına ilişkin başlıkların yer aldığını aktardı. Atölyede üretken yapay zekâ araçlarının doğru ve etik kullanımına yönelik uygulamalı oturumlara ağırlık verileceği kaydedildi.

Çevrimiçi atölye Ocak’ta

Lisansüstü öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak atölye, 26–28 Ocak 2026 tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Programın, katılımcıların araştırma süreçlerinde yapay zekâ okuryazarlığını artırarak nitelikli bilimsel üretime katkı sağlaması amaçlanıyor.