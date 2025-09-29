Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK 2209-A desteğiyle hazırladıkları “Edebiyatın Gardırobu” projesinde klasik edebiyat karakterlerini moda ile buluşturdu. Etkinlikte Juliet’ten Jay Gatsby’ye, Anna Karenina’dan Orlando’ya kadar unutulmaz kahramanlar kıyafet tasarımlarıyla sahneye yansıtıldı.

Edebiyat ve moda aynı sahnede buluştu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Nuri Bilgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen defile ve sunum, akademisyenler ile öğrencilerden yoğun ilgi gördü. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Züleyha Çetiner Öktem danışmanlığında yürütülen projede; Irmak Soran yürütücü, Hazal Yüksel araştırmacı, Dilruba Tama ise tasarımcı olarak görev aldı.

“Moda, edebiyatın anlatı gücünü taşıyor”

Projeye dair bilgi veren Irmak Soran, edebi eserlerdeki kıyafet betimlemelerinin yüzeysel bir ayrıntı olmadığını vurgulayarak, “Juliet’in beyaz giysisi masumiyetini, Jay Gatsby’nin pembe takım elbisesi ise toplumdan dışlanma kaygısını yansıtır. Biz de bu anlatısal gücü sahneye taşımayı amaçladık” dedi.

Karakterler kıyafetlere ilham oldu

Araştırma sürecinde yer alan Hazal Yüksel, amaçlarının edebiyat karakterlerini moda aracılığıyla görsel dünyaya taşımak olduğunu belirtti. Tasarımcı Dilruba Tama ise “Juliet’te romantizm ve gençliği, Gatsby’de 1920’lerin ışıltısını, Anna Karenina’da trajik zarafeti, Yeşil Şövalye’de ise mistik bir gücü yansıtmaya çalıştım” sözleriyle süreci anlattı.

Katılımcılardan tam not

Juliet, Jay Gatsby, Anna Karenina, Orlando ve Yeşil Şövalye’den ilham alınarak hazırlanan beş kıyafet tasarımı sahneye taşındı. Karakterlerin ruhunu kumaş, renk ve silüetlerle yansıtan tasarımlar, yalnızca bir kostüm değil; görsel bir anlatı unsuru olarak değerlendirildi. Etkinlik, öğrenciler ve akademisyenlerin sorularıyla interaktif bir şekilde tamamlandı.