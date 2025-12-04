Son Mühür/ Osman Günden - Güzelbahçe Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilçede yapılması planlanan TOKİ konutlarıyla ilgili meclis üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirdi.

“Barınma ihtiyacı önemli ancak dikkatli olunmalı”

Başkan Günay, 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında Güzelbahçe’nin de yer almasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Barınma ihtiyacının temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Günay, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek, yeni yapılacak konutlarda hassasiyetle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Fay hattı ve imar planı vurgusu

Günay, konut yapılması planlanan bazı alanlardan fay hattı geçtiğini belirterek, jeolojik etütlerin titizlikle yapılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi. İmar uygulamaları tamamlanmadan, parselasyon planları ve terk işlemleri yapılmadan inşaata başlanmaması gerektiğini ifade eden Günay, Yelki köy içi ile Güzelbahçe köy içi üst bölgelerinde henüz imar planı bulunmadığını hatırlattı.

“Yerler özenle seçilmeli”

Konut yapılması planlanan arazilerin eğimli yapısına da dikkat çeken Başkan Günay, yer seçiminin doğru yapılmasının kamu güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Günay, TOKİ projelerini istediklerini ancak dile getirilen kaygıların giderilmesinin kamuoyu açısından gerekli olduğunu sözlerine ekledi.