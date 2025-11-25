Son Mühür / Yağmur Daştan- Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar vatandaşla birlikte birçok sektörde de etkisini gösteriyor. İzmir'de şehir içi ulaşımın mihenk taşları arasında yer alan minibüsler de bu zorluklardan nasibini alıyor. Minibüsçü esnafı günden güne artan maliyetler ve ekonomik zorluklarla birlikte ayakta kalmaya çalıştıklarını belirtirken birçok esnafın ise bu nedenle kontak kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi. Sektörde yaşanan zorlukları anlatan İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, önümüzdeki günlerde minibüs ücretlerine bir zam hazırlığında olduklarını duyurdu.



'Ufak bir zam kaçınılmaz görünüyor'

"Zam konusunu durak başkanlarımızla masaya yatırıp enine boyuna tartışacağız" sözleriyle açıklamalarına başlayan Başkan Kayışdikici, "Yılbaşıyla birlikte birçok kaleme zam gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda basılı evraklara da zam gelecek. Bu nedenle esnafımızın zorluk yaşamaması, vatandaşın da çok mağdur olmamasını sağlayacak ufak bir zam gündemimizde var. Sadece indi bindi ücretini sabit tutup diğer yerlerde 5'er liralık bir artış yapmayı planlıyoruz. Şu anda hat boyu 60 lira gibi bir ücreti olan sadece dört ila beş durağımız var. Onun dışında kağıt üzerindeki ulaşım ücretimiz şu anda 30 lira. Fakat 25 liraya taşıyan bazı kısa mesafelerimiz de yok değil. Yani şöyle düşünün olası zamla birlikte 30 liraya gittiğimiz yer 35 lira; 60 liraya gittiğimiz yer 65 lira gibi bir rakama ulaşacak. Birçok hattımızda elimizden geldiğince vatandaşımızı ucuza taşıyoruz ancak ufak bir zam kaçınılmaz gibi görünüyor" dedi.



'Cumartesi ve pazar yüzde 60'ı kapatıyor'

Araç masraflarının günden güne artmasıyla birçok kişinin kontak kapatmak zorunda kaldığını da sözlerine ekleyen Kayışdikici, "Şu anda tek bir durakta en az beş ila altı şoför olmadığı için araçların kapalı olduğunu biliyorum. Şoförlerimiz ondalık usulü ile çalışıyor, yevmiye yetmeyince başka işlere yöneliyor. Cumartesi ve pazar günleri araçlarımızın yüzde 50 ila 60'ını kapatmak zorunda kalıyoruz. Esnaf olarak zor günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.



'Ölünceye kadar işimin başındayım'

Son olarak önümüzdeki aylarda gerçekleşecek oda seçimi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Kayışdikici, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de esnafımız için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki aylarda seçim var, ben de adayım. Yaşım yetmiş, ölünceye kadar işimin başındayım. Önümüzdeki günlerde başkan adaylığı için de açıklama yapacağım. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.