Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası seçim sürecine girerken, mevcut başkan Mustafa Güvenli yeniden aday olacağını açıkladı. Başkanlığa aday olan diğer isim ise Mehmet Sait Bilge oldu. Oda, seçim atmosferine hazırlanırken sektörün mevcut durumu hakkında İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

“ARTAN VERGİLER VE YÜKSEK MALİYETLER ESNAFI ZORLUYOR”

Güvenli, özellikle son yıllarda terzilik ve konfeksiyon sektörünün ciddi bir daralma yaşadığını belirterek ekonomik koşulların esnafı zorladığını söyledi. Güvenli, “Vergilerimizi ödeyemiyoruz, stopajlarımız arttı. Sektör daraldı. Tekstil firmaları başka ülkelere gitti. Ham madde alımımız da pahalı. Girdiler yüksek. Vergiler de yüksek. Çıta gittikçe düşüyor” dedi.

“BU SENE İŞ YOK”

Geçen yıla kıyasla işlerin daha da kötüleştiğini vurgulayan Güvenli, “Geçen sene iş yapamadığımızı düşünmüştüm ama bu sene hiç iş yok. Ülkemizde bu mesleğe eğilim de olmuyor. Eğitim şartlarına göre 19 yaşında bir genç liseyi bitiriyor o yaştan sonra 19 yaşındaki çocuğa çıraklık öğretilemiyor” diye konuştu.

“MAKİNELER HURDAYA VERİLİYOR”

Sektörde yaşanan ekonomik daralma terzileri ve konfeksiyon esnafını çıkmaza sürüklerken, umutlar ocak ayında düzenlenecek gelinlikçilik fuarına bağlanmış durumda. İzmir’deki birçok atölyenin düşük iş hacmi nedeniyle makinelerini hurdaya verdiğini ve iş yerlerini kapattığını belirten Güvenli, “Ocak ayında İzmir’de gelinlikçilik fuarı var. İnsanlar her şeyi bıraktı onu bekliyor. Olur da birkaç gelinlik siparişi alırız diye. Tekstil atölyeleri bugün makinelerini hurdaya veriyor. Herkes iş yerini kapattığı için… Maliyetler de yüksek alım, devir yok. Çünkü işçi maaliyetler de yüksek. İş arayan çok ama iş yok. 2 ya da 3 ay böyle gitmeye devam ederse herkes batmaya başlar. Esnafa verilen kredilerle işler dönmez. Üretim ve pazar olması gerekiyor” şeklinde konuştu.