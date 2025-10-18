DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla Diyarbakır’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a “özgürlük” talebiyle düzenlenen yürüyüş, polis müdahalesiyle son buldu.

Yürüyüşe DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda partili katıldı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü’nde başlayan yürüyüş, Öcalan posterinin Sur ilçesindeki Ben u Sen burcuna asılması hedefiyle gerçekleştirildi.

Katılımcılar, yürüyüş boyunca sloganlar atarken, polis yolu trafiğe kapatarak yürüyüşün burada sonlandırılmasını istedi. Eylemciler ise polise karşı sert tepki göstererek “düşman” ifadesini kullandı. Taraflar arasındaki gerginlik, polis müdahalesiyle daha da tırmandı.

Gerginlik sırasında biber gazı kullanıldı; Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, İl Eş Başkanı Abbas Şahin’e biber gazı sıkıldığı anlar kameralara yansıdı.

Ardından grup, Kürtçe açıklama yaptı ve dağıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.