DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla, PKK lideri Abdullah Öcalan’a “özgürlük” talebiyle Diyarbakır’da düzenlenen yürüyüş, gergin anlara sahne oldu.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü’nde başlayan yürüyüşe, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda partili katıldı. Katılımcıların, Öcalan’ın posterini Sur ilçesindeki Ben u Sen burcuna asmayı hedeflediği yürüyüşte havai fişekler atıldı, sloganlar atıldı.

Ancak grubun Urfa Kapı mevkiisine ulaşmasının ardından, polis yolu trafiğe kapatarak yürüyüşün burada son bulması yönünde uyarıda bulundu. DEM Partililer, yürüyüşe devam edeceklerini bildirince taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin büyümesi üzerine polis biber gazı ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, İl Eş Başkanı Abbas Şahin’e biber gazı sıkıldığı anlar kameralara yansıdı.

Yaşanan arbedenin ardından grup Kürtçe açıklama yaptıktan sonra dağıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.