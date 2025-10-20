Son Mühür- Diyarbakır'da terörist başı Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen yürüyüşteki gerilim ve grup içinden polis için kullanılan “düşman” ifadesine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kameralar karşısında tepki gösterdi. Yerlikaya, görevi esnasında hayatını riske atan emniyet personeline yönelik bu tür ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yürüyüşte polis ile göstericiler arasında çatışma

Öcalan'a özgürlük talebiyle gerçekleştirilen gösteride polis ile yürüyüşe katılanlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı kullanırken, uygulama sırasında bazı kişiler gazdan etkilendi.

Olay esnasında megafonla yapılan çağrılarda “Yoldaşlar, düşman diyor ki eğer yürümeyecekseniz burada yapın. Biz o surlara gideceğiz” yönünde ifadeler duyuldu; bu sözler kamuoyunda tepki topladı.

Bakan Yerlikaya'dan sert uyarı

Huzur ve Güvenlik Toplantısı kapsamında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis için “düşman” ifadesini kullananları kınadı. Yerlikaya, fedakarca görev yapan polis memurlarına yönelik bu tür söylemlere müsaade edilmeyeceğini söyledi ve söz konusu ifadeyi lanetlediğini belirtti. Ayrıca herkesin konuşmalarına ve diline özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yerlikaya'nın dikkat çektiği başlıklar

Bakan Yerlikaya, konuşmasında terörle mücadelenin sadece güvenlik boyutuyla sınırlı olmadığını; huzur, kalkınma ve toplumsal birlik hedeflerini de içerdiğini ifade etti. Yerlikaya, “Terörsüz Türkiye” hedefinin bir medeniyet iddiası olduğunu söyleyerek süreci sabote etmeye çalışan odaklar olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, birlik ve dayanışma güçlendikçe hiçbir gücün Türkiye'nin önünde duramayacağını belirtti ve terörün gündemden tamamen çıkarılacağını kaydetti.