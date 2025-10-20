Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Koç Holding çatısı altında faaliyet gösteren Divan Otelleri’nin Genel Müdürü Murat Tomruk, savcılığın talimatıyla “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

İBB soruşturması çerçevesinde Emniyet birimleri, Murat Tomruk’a çağrı gönderdi. Tomruk’un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen dosyada “şüpheli” olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde adliyeye gelen Tomruk, ifadesini tamamladıktan sonra adliye binasından ayrıldı.

Divan Grubu’nda 2024’te göreve başlamıştı

Murat Tomruk, 2024 yılında Divan Grubu Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Koç Holding’in köklü markalarından biri olan Divan; otel, restoran ve pastane zincirleriyle Türkiye genelinde hizmet veriyor.

Murat Tomruk kimdir?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, University of Massachusetts’te Bilgisayar Mühendisliği lisansını tamamladı. Ardından University of Pennsylvania’da aynı alanda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak başladığı Koç Sistem bünyesinde, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Endüstri ve Ticari Sektörlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi. 1994–1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı (MBA) yaptı.

Koç Holding’de uzun yıllar görev aldı

Tomruk, 2002 yılında Koç Bilgi Grubu Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi. 2005 yılına kadar süren bu görevin ardından, Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörü olarak 10 yıl görev yaptı.

2015 sonrasında Setur’da Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2024 yılında ise Divan Otelleri Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Fotoğraf tutkunu bir yönetici

Profesyonel iş yaşamının yanında fotoğrafçılıkla da ilgilenen Tomruk, bugüne dek iki kişisel sergi açtı ve uluslararası yarışmalarda derece elde etti. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Murat Tomruk, İngilizce ve Fransızca biliyor.