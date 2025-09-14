Son Mühür- Avrupa Birliği'nşn ikinci büyük ekonomisi olan Fransa siyasi krizin ardından şimdi de ekonomik bir krizin sancılarıyla yüzleşmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Fransa'nın egemen kredi notunu ülkenin rekor seviyedeki en düşük seviyesine indirdi. Böylece, siyasi kriz ve artan borçla boğuşan avro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi, AA- statüsünden çıkarılmış oldu.



Yeni hükümet üzerinde baskı arttı...



Fitch'in puanını A+'ya getiren bu hamle, göreve başladıktan sadece birkaç gün sonra, derin bir şekilde bölünmüş parlamentoyu geçirebilecek bir kabine kurmak ve 2026 bütçesi hazırlamak için çabalayan Başbakan Sebastien Lecornu üzerinde baskı yaratıyor.



Fitch, notun büyük bir kredi derecelendirme kuruluşuna göre rekor düzeyde düşük olduğunu ve gelecekteki hamleler için durağan bir görünüme sahip olduğunu belirterek, indirimin "sonraki yıllarda borç istikrarı için net bir ufuk olmamasına" bağlı olduğunu söyledi.

44 milyar dolarlık bütçe kesintisi girişimi nedeniyle koltuğunu kaybeden François Bayrou'nun yerine Cumhurbaşkanı Macron, 9 Eylğl'de Sebastian Lecornu'yu görevlendirmişti.