İstanbul’da 41 yaşındaki Derya Yavaş, arkadaşının evinde dekoratif amaçlı kullanılan biyoetanol şöminenin yakıt ekleme sırasında adeta bir bomba gibi patlamasıyla korkunç bir facia yaşadı. Vücudunun %30’unda ciddi yanıklar oluşan ve hastanede tedavi altına alınan Yavaş, "Alev alev yanıyordum, ufacık bir ürün evdeki her şeyi yaktı. Bu ürün göründüğü kadar masum değil, kimse evine sokmasın" diyerek herkesi uyardı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise merkezlerine ayda en az 2-3 ağır yanık vakası geldiğini belirterek, bu tür şöminelerin kullanımında aşırı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Keyifli akşam, bir anda yangın yerine döndü

Beykoz’da ikamet eden Derya Yavaş, 24 Kasım akşamı eşiyle birlikte Başakşehir’deki arkadaş ziyaretinde bulunuyordu. İddiaya göre, gece 00.30-01.00 sularında sohbet ederken, sehpada duran, yaklaşık 30 santimetre çapında, biyoetanol yakıtlı dekoratif bir şömineyi yaktılar. Kısa bir süre sonra, henüz tam olarak bilinmeyen bir nedenle — muhtemelen hazne tam soğumadan yakıt takviyesi yapılması sonucu— şömine beklenmedik şekilde şiddetli bir patlamayla alev aldı.

Patlama anında şömineye en yakın konumda bulunan Derya Yavaş, acıyla sıçradı ve vücudunda derin yanıklar oluştu. Bulundukları alandaki eşyaların hızla tutuştuğunu belirten Yavaş, yakıtın suyla sönmeyen yapısı nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandıklarını, ancak sitenin güvenliği çağrıldıktan sonra yangın söndürme tüpüyle kontrol altına alınabildiğini anlattı. Yaşanan felakette, 20 metrekarelik alandaki tüm eşyalar yanarken, islerin binanın 4'üncü katına kadar ulaştığı bildirildi.

Uzman görüşü: Patlama anında yakıt bidonunun atılması daha büyük felaketi önledi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, hastası Derya Yavaş’ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Turan, hastanın karın ve kol bölgelerinde oluşan yanıkların yaklaşık %30’luk bir alanda ve bir kısmının 3. derece olabileceğini, yoğun tedaviye başlandığını ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Turan, bu tür dekoratif şöminelerin yakıt takviyesi sırasında alev alması sonucu çıkan kazaların merkezlerine sıklıkla geldiğini vurguladı:

"Ağır yaralı olarak kabul ettiğimiz, ayda en az 2-3 vakamız oluyor. Bu tarz ürünlerin yakıtlarını kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu olayda, bidon eşi tarafından dışarı atılmış. Atılmasaydı, belki ağır yaralı olarak geleceklerdi ve daha kötü bir senaryoyla karşı karşıya kalacaktık."

Yanan kadından kamuoyuna acil uyarı: “Bir bomba etkisi oluşturdu”

Patlamadan sadece beş dakika önce, ambiyansını beğenerek bu şöminenin farklı modellerini internetten sipariş etmeyi düşündüğünü belirten Derya Yavaş, yaşadığı dehşet anlarını anlatırken şunları söyledi:

"Olay direkt bana patladı, alev alev yanıyordum. Komple kolum, göğüs altı bölgem kasıklara kadar yandı. Ufacık, minnacık bir şömine, bir bomba etkisi oluşturdu. Bu ürün hiç göründüğü kadar masum değil, inanılmaz tehlikeli. Ne kadar güzel diye kimse evine bu ürünü sokmasın. Çok dikkatli olmalarını öneririm."

Prof. Dr. Turan’dan yanıkta ilk yardım ipuçları

Prof. Dr. Mustafa Turan, ev kazalarının hayatın bir parçası olduğunu ancak bu tarz ürünlerin kontrollü kullanılması gerektiğini yineleyerek, yanık durumunda yapılması gereken ilk müdahalenin önemini aktardı:

Acil Soğutma: Yanık olan bölgedeki termal enerjinin alınması için yanan bölgenin en az 15-20 dakika çeşme suyu altında tutulması gerekmektedir.

Sağlık Kuruluşuna Başvuru: Enerji alındıktan sonra vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Enfeksiyon Riski: Derin yanıklarda, iz kalma ve vücudun hasarı kapatma sürecinin kontrolsüz ilerlememesi için hastane ortamında enfeksiyon engellenerek maksimum özen gösterilmelidir.