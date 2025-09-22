Son Mühür- Fenerbahçe'nin 7 yıldır başkanlığını yürüten Ali Koç, kulüp tarihinin 38. başkanı Sadettin Saran’a koltuğunu devretti. Yapılan kongrede Sadettin Saran 12 bin 325 oy alarak başkanlık yarışını önde tamamladı, Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı. Böylece sarı-lacivertli camiada Ali Koç dönemi resmen sona ermiş oldu.

Aziz Yıldırım’ın 2018 uyarısı yeniden hatırlandı

2018 yılında başkanlık görevini bırakırken kongrede yuhalanan Aziz Yıldırım’ın sözleri, Saran’ın seçilmesinin ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Yıldırım, o dönemde Ali Koç’un başkan seçilmesi sırasında “Ben bu kulüp için hapis yattım, buradan üzülerek gidersiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Koç yönetiminde şampiyonluk gelmedi

Ali Koç’un başkanlığı döneminde Fenerbahçe, Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Bu süreçte camiada bazı karar ve yönetim anlayışları tartışma konusu olurken, kulüp tarihine 7 yıllık bir dönemi geride bırakmış oldu.

Saran, Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu

Yeni başkan Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak Ali Koç’u geride bırakıp Fenerbahçe’nin resmi olarak 38. başkanı oldu. Kongre sonuçlarının açıklanmasının ardından, camiada tebrik ve tartışmalar sosyal medya üzerinden yoğun şekilde paylaşıldı.

Aziz Yıldırım’ın hatırlattığı mesaj

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 7 yıl önceki kongrede yaptığı konuşmada, “20 yıl bu kulübe hizmet ettim, çocuğumun nafakasını verdim. Bu kulüp için hapis yattım, ayıp oluyor. Buradan üzülerek gidersiniz. Birbirimize saygılı olalım, saygıyı yitirirsek Fenerbahçe bölünür” ifadelerini kullanmıştı. Saran’ın başkanlığı ile birlikte bu sözler yeniden taraftarlar tarafından hatırlatıldı.