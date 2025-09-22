Son Mühür/Merve Turan- Fenerbahçe’deki başkanlık koltuğu, tarihi bir seçim sürecinin ardından Ali Koç’tan Sadettin Saran’a geçti. Seçimin ardından kulüp içi ve spor camiasında yoğun bir hareketlilik gözlemlendi. Yeni başkan Saran’a, taraftarlar ve spor dünyasından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saran’ı tebrik etti. Brezilyalı eski futbolcu, paylaşımında Saran ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı kullanarak, “Yeni başkana tebrikler, bol şanslar” ifadelerini ekledi. Alex’in bu mesajı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Spor camiasından yoğun destek

Sadettin Saran’ın başkanlığa seçilmesinin ardından hem spor dünyasından hem de Fenerbahçe taraftarlarından birçok tebrik mesajı paylaşıldı. Kulüp yöneticileri, eski futbolcular ve teknik ekipler, sosyal medya üzerinden Saran’a başarı dileklerinde bulundu. Destek mesajları, yalnızca Türkiye’den değil, uluslararası platformlardan da yoğun şekilde gelmeye devam ediyor.

Saran’ın göreve başlamasının ardından camiada oluşan pozitif hava, kulübün gelecek planları ve yatırımlarına olan ilgiyi de artırdı. Taraftarlar, yeni başkanın yönetim anlayışı ve kulüp vizyonuna dair beklentilerini sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Spor yorumcuları da, Saran’ın göreve başlamasıyla birlikte kulüp içindeki motivasyonun yükseldiğine dikkat çekiyor.