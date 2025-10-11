Son Mühür- Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel’in üç yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay sessiz sedasız sona ermişti.

Ayrılığın ardından Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın onay vermediği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Arzu Sabancı’dan gelen açıklama iddiaları tersine çevirmişti.

“Ayrılık kararı tamamen onların tercihi”

Arzu Sabancı, iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oğlu ve Hande Erçel’e destek çıkarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim.

Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık.”

Hande Erçel sessizliğini koruyor, kariyerine odaklandı

Ayrılığın ardından Hande Erçel, özel hayatına dair tek kelime etmezken tüm dikkatini işine çevirdi. Ünlü oyuncu, yeni projeler ve marka iş birlikleriyle sık sık gündeme geliyor.

Sabancı’dan Tuba Büyüküstün'e beğeni

Bu sessiz dönemde Hakan Sabancı, sürpriz bir hareketiyle sosyal medyada adından yeniden söz ettirmişti. 34 yaşındaki iş insanı, Paris Moda Haftası’na katılan Tuba Büyüküstün’ün bir fotoğrafını beğenmişti.

Beğeni kısa sürede fark edilince sosyal medyada “aşk” iddiaları gündeme geldmişti. Beğeninin fark edilmesinin ardından Sabancı, jet hızıyla beğenisini geri çekmişti.

“Aşk iddiaları” sonrası gergin anlar

Magazin gündeminin en çok konuşulan ismine dönüşen Sabancı, önceki akşam Bebek’te objektiflere takıldı.

Muhabirlerin, “Tuba Hanım’ın fotoğrafını neden beğendiniz?” sorusuna cevap vermek istemeyen Sabancı’nın gerginliği dikkatlerden kaçmadı. Sabancı, sorulara yanıt vermeden aracına binerek uzaklaştı.