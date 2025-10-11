Son Mühür- Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaristliğini ise Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün üstlendiği dizinin ekibi her geçen gün büyüyor.

Dizinin başarısında hem güçlü senaryosu hem de dinamik kadrosu etkili olurken, yeni transfer diziye taze bir soluk getirecek.

Ece Aydemir, 108. bölümde “Seda” karakteriyle ekrana geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre genç oyuncu Ece Aydemir, dizinin 108. bölümünde “Seda” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

“Seda”, dizide Nilay’ın (Feyza Civelek) eski mahallesinden gelen komşusu olarak hikayeye dahil olacak. Yeni karakterin, Nilay’ın geçmişine dair gizemli detayları gün yüzüne çıkaracağı ve diziye farklı bir yön kazandıracağı konuşuluyor.

Faruk Turgut imzasıyla güçlü yapım

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti, hem toplumsal çatışmaları hem de farklı yaşam tarzlarını gerçekçi biçimde ekrana taşımasıyla dikkat çekiyor.

Yeni sezonda hikayenin daha da derinleşmesi beklenirken, “Seda” karakteriyle birlikte senaryoda yeni bir dönemin başlayacağı tahmin ediliyor.

Ece Aydemir kimdir?

2001 yılında İstanbul’da doğan Ece Aydemir, oyunculuk eğitimini Ayla Algan’dan “Yaratıcı Drama” ve “Kamera Önü Oyunculuk” alanlarında tamamladı.

Kariyerine 2017 yılında başlayan Aydemir, Kalk Gidelim dizisinde canlandırdığı “Duru” karakteriyle tanınmıştı. Genç oyuncu, şimdi Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılarak kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor.