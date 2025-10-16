Son Mühür- Tiryakileri üzecek bir haber daha geldi. Philip Morris A.Ş. bünyesindeki sigara markalarına zam yapıldı. Yeni fiyat listesi, 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere duyuruldu. Yapılan artışlarla birlikte, grubun en pahalı ürünü 105 TL seviyesine ulaştı.

Tütün mamulleri piyasasında hareketlilik devam ediyor. Sigara fiyatlarına üst üste gelen zam serisine bir yenisi daha eklendi. Philip Morris A.Ş. tarafından yayımlanan güncel fiyat listesi, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Parliament ve Marlboro fiyatlarında gözle görülür artış

Grubun premium markaları olan Parliament ve Marlboro ürünleri, fiyat artışlarından en çok etkilenenler arasında yer aldı. Yeni liste ile birlikte en yüksek fiyatlı sigara, Parliament markasına ait ürünler oldu.

Parliament Night Blue Pack / Long (Uzun) ve Parliament Aqua Blue Slims çeşitleri, 105 TL fiyat etiketiyle listenin zirvesine yerleşti.

Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve ve Parliament Midnight Blue çeşitlerinin fiyatı ise 100 TL olarak belirlendi.

Marlboro grubunda da önemli fiyat artışları kaydedildi:

Marlboro Red Long ve Marlboro Red / Touch 100 TL'ye yükseldi.

Marlboro Touch Blue / Gray / White da 100 TL oldu.

Marlboro Edge 98 TL, Marlboro Edge Slims 97 TL, Marlboro Edge Blue / Sky ise 95 TL olarak güncellendi.

Ekonomik Segment ürünler de zamdan etkilendi

Daha uygun fiyatlı segmentte yer alan diğer markalarda da fiyatlar yükseldi:

Muratti ve Muratti Blu çeşitleri 97 TL'den satışa sunulacak.

Lark, Chesterfield ve L&M markalarının tamamı 95 TL oldu.

Sarmalık kıyılmış tütün fiyatı zirveye tırmandı

Sarmalık tütün kullananlar için de kötü haber geldi. Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün) ürünü, 130 TL fiyatıyla listedeki en pahalı ürün olarak dikkat çekti.