Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ekim Perşembe günü için yaptığı hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in (Zonguldak ve Düzce dışında kalan kesimleri), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise normallerin altında seyretmesi bekleniyor.
16 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
- Bursa: 21°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
- Çanakkale: 20°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İstanbul: 19°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Kırklareli: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
- Afyonkarahisar: 19°C — Parçalı ve az bulutlu
- Denizli: 24°C — Parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 24°C — Parçalı ve az bulutlu
- Manisa: 23°C — Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
- Adana: 29°C — Parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 26°C — Parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 28°C — Parçalı ve az bulutlu
- Isparta: 23°C — Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
- Ankara: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu
- Çankırı: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
- Eskişehir: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
- Konya: 20°C — Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
- Bolu: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Düzce: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu
- Sinop: 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Zonguldak: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya: 21°C — Parçalı bulutlu
- Rize: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Samsun: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Trabzon: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
- Erzurum: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
- Kars: 17°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu
- Malatya: 21°C — Parçalı ve az bulutlu
- Van: 18°C — Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır: 24°C — Az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 26°C — Az bulutlu ve açık
- Mardin: 24°C — Az bulutlu ve açık
- Siirt: 25°C — Az bulutlu ve açık