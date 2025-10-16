Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ekim Perşembe günü için yaptığı hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in (Zonguldak ve Düzce dışında kalan kesimleri), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise normallerin altında seyretmesi bekleniyor.

16 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa: 21°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu

Çanakkale: 20°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul: 19°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar: 19°C — Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 24°C — Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 24°C — Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 23°C — Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 29°C — Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 26°C — Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 28°C — Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 23°C — Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu

Çankırı: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 20°C — Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Düzce: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Zonguldak: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 21°C — Parçalı bulutlu

Rize: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Samsun: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Trabzon: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu

Kars: 17°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu

Malatya: 21°C — Parçalı ve az bulutlu

Van: 18°C — Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 24°C — Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 26°C — Az bulutlu ve açık

Mardin: 24°C — Az bulutlu ve açık

Siirt: 25°C — Az bulutlu ve açık