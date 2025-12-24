Televizyon dünyasının en çok izlenen yapımlarından biri olan yarışmada, kemikleşmiş jüri üyelerinin yanına eklenen iki yeni isim sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 31 Aralık gecesi ekranlara gelecek olan özel bölümde, izleyicileri hem nostaljik anlar hem de yeni nesil müziğin güçlü temsilcileri bekliyor. Acun Ilıcalı'nın "Bu sene bambaşka bir enerji yakaladık" sözleriyle duyurduğu kadro, programın dinamizmini artırmayı hedefliyor.

Jüri Koltuğunda Kimler Var?

Klasikleşen O Ses Türkiye jürisinde yer alan Ebru Gündeş, Murat Boz ve şovmen Beyazıt Öztürk, 2026 yılbaşı özel programında da yerlerini koruyor. Ancak bu yıl kadroya dahil olan iki sürpriz isim, Türk pop müziğinin güçlü sesleri Mabel Matiz ve Sıla oldu.

Son yıllarda ürettiği projelerle listelerin zirvesinden inmeyen Mabel Matiz ve güçlü yorumuyla tanınan Sıla'nın jüri koltuğunda oturacak olması, programa olan ilgiyi artırdı. Yapım ekibinden alınan bilgilere göre, bu beşli jüri formatı sadece bu geceye özel olarak uygulanacak ve sanatçılar gece boyunca özel düetlerle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sahne Alacak Ünlüler Netleşiyor

Yılbaşı özel bölümünün geleneksel formatı gereği, sahneye çıkacak "yarışmacılar" yine sanat, spor ve medya dünyasının ünlü isimlerinden oluşuyor. Kulis bilgilerine göre, bu yıl sahnede Milli Voleybolcular, sezonun reyting rekortmeni dizilerinin başrol oyuncuları ve sürpriz sosyal medya fenomenleri performans sergileyecek.

Çekimleri TV8 stüdyolarında tamamlanan programda, orkestra eşliğinde canlı performans sergileyecek olan ünlüler, jüri üyelerini döndürmek için kıyasıya bir rekabet içine girdi. 31 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak olan yayın, 2026 geri sayımıyla sona erecek.

Acun Ilıcalı Kimdir?

1969 yılında Edirne'de doğan Acun Ilıcalı, Türk televizyoncu, sunucu ve girişimcidir. Medya kariyerine spor muhabirliği ile başlayan Ilıcalı, "Acun Firarda" programıyla yakaladığı popülariteyi yapımcılık kariyeriyle zirveye taşıdı. Kurduğu Acun Medya şirketi aracılığıyla O Ses Türkiye, Survivor, MasterChef gibi global formatların Türkiye haklarını alarak ekranlara taşıdı.

Aynı zamanda İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Ilıcalı, spor yatırımlarıyla da uluslararası alanda tanınıyor. TV8 kanalının sahibi olarak medya patronluğuna devam eden Ilıcalı, eğlence sektöründeki yenilikçi projeleriyle kariyerini sürdürüyor.