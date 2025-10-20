Son Mühür/Merve Turan- O Ses Türkiye’deki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen seslendirme sanatçısı Rümeysa Funda Kayacık, bu kez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de boy gösterdi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan programın 1185. bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan Kayacık, enerjisi ve samimi tavırlarıyla daha ilk dakikalarda dikkatleri üzerine çekti.

İlk iki soruda tam isabet

Yarışmaya pozitif bir başlangıç yapan Funda Kayacık, ilk iki soruyu doğru yanıtlayarak moral depoladı. Kendine güvenli tavırlarıyla stüdyoda neşeli anlar yaşatan Kayacık, kısa sürede hem seyircinin hem de sunucunun sempatisini kazandı.

Üçüncü soruda beklenmedik hata

Ancak üçüncü soruda işler tersine döndü. “Yeryüzünün denizle kaplı olmayan bölgesine verilen isim olan ‘kara’ ve ‘siyah’ kelimeleriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?” sorusuna yanıt verirken Kayacık, “kara” kelimesinin anlamlarından yola çıkarak doğru cevabın “eş anlamlı” olduğunu düşündü. Fakat sorunun doğru yanıtı “sesteş (eş sesli)” idi.

‘Patladım mı? Patladım!’ sözleri sosyal medyayı salladı

Doğru cevabın açıklanmasının ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Funda Kayacık, “Patladım mı? Patladım!” sözleriyle stüdyoyu kahkahaya boğdu. Oktay Kaynarca’nın “Ne yaptın Funda?” tepkisiyle renklenen anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, Kayacık’ın doğallığını ve içtenliğini övgüyle karşıladı.

Ekranlardan taşan doğallık

Yarışmadan eli boş ayrılmasına rağmen Funda Kayacık, kendine özgü enerjisiyle programa damga vurdu. Sosyal medyada çok konuşulan bölümler, izleyiciler tarafından “en eğlenceli elenme” olarak nitelendirildi. Kayacık’ın “Gerçekten burada insan patlıyor ya!” sözleri ise yarışma tarihinin unutulmaz anları arasına girdi