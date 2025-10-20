Son Mühür- Son dönemde adı bir uyuşturucu operasyonunda anılan ünlü şarkıcı İrem Derici, yoğun konser temposu ve stresli günlerin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Serum tedavisi gören Derici, sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

“Influenza, ağır ishal… Yürüyemiyorum”

Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sağlık durumunu duyuran Derici, salgına yakalandığını belirtti. Sanatçı, halsizlik ve ağır ishal nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldığını şu ifadelerle açıkladı:

“Ne ararsanız var; influenza, ağır ishal, yürüyemiyorum halsizlikten. Hiçbir yerim kımıldamıyor. Günlerdir beklediğim Uşak konserimi ertelemek zorunda kaldım. Bizim ekipteki herkes paramparça. Doktor 5 gün istirahat verdi.”

“Salgın var, herkes perişan”

Derici, hastalık sürecinde dinleyicilerinden anlayış gösterilmesini isteyerek, ekibindeki birçok kişinin de aynı salgına yakalandığını belirtti: “Salgın var arkadaşlar, dikkat edin kendinize. Ekipteki herkes hasta, ben de pertim.”

Konser programı ertelendi

Uşak’ta sahneye çıkması planlanan İrem Derici’nin konseri ileri bir tarihe ertelendi. Sanatçının menajeri, sağlık durumunun kısa sürede toparlanmasının beklendiğini açıkladı.