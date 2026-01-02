İlçede aralıklarla süren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 2 metreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreye ulaştı.

Çalışmalar sürüyor

Beytüşşebap Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması ve açılan yolların tekrar kapanmaması için 24 saat esaslı çalışma yürütüyor. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ekipler iş makineleriyle gece gündüz çalışıyor, ancak zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Acil hasta durumlarında ambulanslara eskortluk sağlanarak köy yolları açılırken, vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.Yoğun karın ağırlığı nedeniyle bazı bölgelerde elektrik direklerinin devrildiği, arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.