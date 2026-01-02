Son Mühür- 2026 yılı için asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından, özel sektörde ücret ve yan haklara ilişkin gelişmeler yakından izlenmeye başladı.

Bu süreçte Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü yürüten Yüce Auto ve şirketin sahibi Ahmet Yüce, çalışanlara yönelik ikramiye uygulamasıyla yeniden gündeme geldi.

2026’da da gelenek bozulmadı

Önceki yıllarda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye ödemeleriyle kamuoyunun dikkatini çeken Ahmet Yüce, 2026 yılında da bu geleneği sürdürdü. Skoda Türkiye bünyesindeki tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı bildirildi.

İkramiye tutarı açıklanmadı

Bu yıl ödenen ikramiyenin miktarı ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Ahmet Yüce, geçtiğimiz yılın başlarında verdiği bir röportajda, ikramiyelerle gündeme gelmek istemediğini ve bundan sonraki ödemelerin tutarını açıklamayacağını belirtmişti. Yüce, başarıyı çalışanlarla paylaşmanın önemine vurgu yaparak, “Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

15-16 yıldır kesintisiz ikramiye

Ahmet Yüce’nin ikramiye uygulaması yeni değil. Yaklaşık 15-16 yıldır aralıksız biçimde çalışanlarına ikramiye verdiği biliniyor.

Pandemi döneminde dahi işçi çıkarmayan Yüce, o süreçte de çalışanlarına 13 ve 14’üncü maaş ikramiye ödemeleri yapmıştı.

Ahmet Yüce kimdir?

1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ahmet Yüce, Galatasaray Lisesi’nden 1977 yılında mezun oldu. Aynı yıldan itibaren otomotiv sektöründe Orhan R. Yüce ile birlikte çalışmaya başladı.

Alfa Romeo markasının yedek parça tedariğiyle sektörde yer alan Yüce, daha sonra Alfa Romeo’nun Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Halen Erya Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yüce Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Ahmet Yüce, Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak da faaliyet gösteriyor.

Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyesi olan Yüce, Fransızca biliyor ve Ali Yüce isimli bir oğlu bulunuyor.