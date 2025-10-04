Dodurga ilçesinde, gökyüzünde çok katmanlı mercek bulutları gözlendi. İlçenin çeşitli noktalarından izlenen bu bulutlar, kısa süre sonra kayboldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, mercek bulutları, arazi yapısından kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda ortaya çıkıyor. Fön rüzgarlarının etkili olduğu her türlü coğrafyada mercek bulutlarının görülme olasılığı yüksek oluyor.

Mercek bulutu nedir?

Merceksi bulutlar, genellikle troposferde ve rüzgar yönüne paralel olarak sabit bir şekilde oluşan bulutlardır. Şekil olarak çoğunlukla bir mercek veya fincan tabağına benzetilirler. Alt stratosferde meydana gelen sedefli bulutlar da bazen merceksi formda olabilir. Mercek bulutları, atmosferdeki su buharının yüksek basınç altında sıcak hava ile karşılaşması sonucu oluşur ve genellikle dalga şeklindeki hava akımlarının sıcaklığının en düşük olduğu tepelerde ortaya çıkar. Bu bulutların şekli, sıklıkla uçan daireye benzetilir.

Mercek bulutu nasıl oluşur?

Mercek bulutları, düşük yoğunluklu ve havada asılı kalan hava parçacıklarından oluşur. Gün içinde şekil değiştirebilir ve gece saatlerinde dağılabilirler. Geçtiğimiz aylarda Bursa’da gözlemlenerek büyük ilgi uyandıran mercek bulutları, bu kez Niğde semalarında görüldü.