Kars’ta dün gece başlayan mevsimin ilk kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürerek kent merkezini tamamen beyaza kapladı. Gece boyunca aralıksız yağan kar, hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düşmesiyle birlikte şehirde etkili oldu.

Karla karışık yağmur bekleniyor

Kent genelini beyaza kaplayan yağışın ardından esnaf iş yerlerinin önünü temizlemeye koyulurken, sürücüler de araçlarının camlarında biriken karları temizleyip trafiğe çıktı. Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü, kent merkezinde aralıklarla karla karışık yağmurun, yüksek bölgelerde ise kar yağışının devam edeceğini duyurdu.