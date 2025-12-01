Davalı koca ise eşinin evlilik öncesi verdiği sözlere uymadığını, ailesinin etkisi altında kaldığını iddia etti. Ayrıca eşinin ev içinde temel kişisel bakımını yapmadığını ve makyajdan uzak durduğunu ileri sürerek 100 bin lira tazminat talebinde bulundu.

İstanbul 6. Aile Mahkemesi, boşanmaya yol açan süreçte erkeğin kadına birden fazla kez fiziksel şiddet uyguladığı ve onu çocuğuyla birlikte evden çıkardığı gerekçesiyle ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kalması, kişisel bakımına yeterince özen göstermemesi ve makyaj yapmaması gibi sebeplerle kadını ise daha az kusurlu buldu. Kararda çocuğun velayeti anneye verildi; ortak çocuk için 3 bin TL tedbir ve iştirak nafakasına, kadın için 3 bin TL tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedildi. Ayrıca kadın lehine 15 bin TL maddi ve 15 bin TL manevi tazminata karar verilirken, erkeğin tazminat talepleri reddedildi.

İstinaf kararı bozdu