Buharkent’te halk sağlığını korumaya yönelik önemli bir çalışma hayata geçirildi. Zabıta ekipleri, Buharkent İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve hastane personeli ile birlikte ilçedeki güzellik salonlarını ziyaret etti.

Mevzuata uygunluk titizlikle incelendi

İşletmelerde mevzuata uygunluk, hijyen koşulları ve kullanılan cihazların standartlara uygunluğu detaylı şekilde kontrol edildi. İşletme sahiplerine doğru uygulamalar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Denetimler devam edecek

Yetkililer, vatandaşların güvenle hizmet alabilmesi için bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

