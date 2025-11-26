Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, göreve başlamasının ardından Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı ziyaret etti. Görüşmede sağlık hizmetlerinde işbirliği ve iyileştirme adımları ele alındı.

Nezaket ziyareti gerçekleşti

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nin yeni Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Orhan Şahin ile birlikte Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı makamında ziyaret etti. Yeni görevin ardından yapılan ziyarette hastane çalışmaları, hizmet planlamaları ve kurumsal işbirliği alanlarıüzerine değerlendirmeler yapıldı.

“Sağlık hizmetlerinde işbirliğine hazırız”

Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik her türlü ortak çalışmaya açık olduklarını söyledi. Arıkan, Prof. Dr. Yılmaz’a yeni görevinde başarı dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.