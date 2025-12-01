Bolu’nun eşsiz doğal güzellikleri olan Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı, özellikle sonbahar mevsiminde yaşanan yoğun ziyaretçi akını nedeniyle gündeme gelen sorunları çözmek amacıyla önemli bir karar aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, bu tabiat harikalarının korunması ve ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi için 2026 yılından itibaren randevulu giriş sistemine geçileceğini duyurdu.

Doğal alanlarda yoğunluk sona eriyor

Türkiye’nin dört bir yanından her yıl on binlerce doğaseveri ağırlayan Bolu'daki milli ve tabiat parkları, özellikle hafta sonları ve mevsim geçişlerinde kapasitesinin üzerine çıkan ziyaretçi sayısı nedeniyle çevre kirliliği ve tahribat riskleriyle karşı karşıya kalıyordu. DKMP ekipleri, bu durumu kontrol altına alarak doğal dokunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, randevulu sistemin işleyişine dair detayları paylaştı. Aksan, parklara giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin, seyahatlerinden birkaç gün öncesinden web sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. Başvurular, parkın müsaitlik durumuna göre değerlendirilerek giriş izni verilecek. Bu yeni sistemin detayları ve başvuru süreçleri, ilgili müdürlüğün resmi web sitesinde yayımlanacak.

Ziyaretçi deneyimini iyileştirme ve koruma önceliği

Randevulu sisteme geçişin temel motivasyonu, parkların taşıma kapasitesinin üzerindeki yoğunluğu azaltmak ve böylece ziyaretçilere daha sakin, güvenli ve keyifli bir deneyim sunmaktır. Gölcük, Yedigöller ve Abant gibi alanlar, hassas ekosistemlere sahip olduğu için aşırı insan trafiği, bitki örtüsüne ve yaban hayatına zarar verebiliyor.

Yeni düzenleme ile amaçlanan, ziyaretçi sayısını belli bir seviyede tutarak parkların doğal kaynaklarının korunmasını ve ekolojik dengenin sürdürülmesini sağlamaktır.

Uygulama başlangıç tarihi belli oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yeni uygulamanın hazırlık sürecinin devam ettiğini ve 2026 yılı itibarıyla tamamen aktif hale getirileceğini bildirdi. Ziyaretçilerin, plansız ziyaretler yerine randevu alarak gelmeleri zorunlu hale gelecek, bu da özellikle sonbahar dönemindeki anlık yoğunlukların ve uzun araç kuyruklarının önüne geçmeyi hedefliyor.