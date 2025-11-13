Son Mühür - ABD’de en düşük değerli madeni para birimi olan 1 sent artık basılmayacak. ABD Darphanesi, ekonomik gerekçeler ve değişen tüketici alışkanlıklarını gerekçe göstererek, 230 yılı aşkın süredir üretimi yapılan bu paranın basımını sonlandırma kararı aldı.

Üretim maliyetinden dolayı

Açıklamada, son 10 yılda 1 sentin üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi. 1792’de kurulan ABD Darphanesi tarihindeki ilk kez böyle bir adım atılmış oldu. Bu kararla, 230 yılı aşkın süredir tedavülde bulunan 1 sent artık dolaşımdan kaldırılmış oldu.