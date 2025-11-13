Son Mühür- Etiyopya'da 2019'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren bir yolcunun ailesinin adalet mücadelesi zaferle sonuçlandı.

Chicago'daki federal mahkemedeki jüri, Boeing'e, 2019 yılında Etiyopya'da 737 MAX tipi uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler çevre çalışanı bir kişinin ailesine 28 milyon dolardan fazla tazminat ödemek için anlaşma imzaladı.

Boeing itiraz etmeyecek...



Taraflar arasında varılan anlaşma sonrası kazada can verenler arasında yer alan Garg'ın ailesinin 35,85 milyon dolar alacağı öğrenildi.

Boeing şirketinin karara itiraz etmeyeceği belirtiliyor. Boeing sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin iki uçuşta sevdiklerini kaybeden herkes için derin üzüntü duyduğunu söyledi.



Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden Etiyopya Havayolları'na ait 302 sefer sayılı uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra düşmüştü.

Kazaya otomatik uçuş kontrol sisteminin neden olduğu ortaya çıkmıştı.

10 Mart 2019'daki kazada 149'u yolcu, 8'i mürettebat 157 kişi can vermişti.